Juric e l’importanza del singolo momento: il derby è lontano, prima solo l’Hellas

Il Torino con Ivan Juric in panchina non ha mai vinto la partita prima del derby contro la Juventus. Stasera, lunedì 2 ottobre, il tecnico croato avrà la sua terza opportunità contro il suo passato, l'Hellas Verona. Juric non ha mai perso né contro gli scaligeri né contro Marco Baroni, ma deve sfatare il tabù pre-derby. Si tratta di un tabù ben più radicato nel club granata. Per ritrovare l'ultima vittoria del Torino nel match prima della sfida alla Juventus bisogna risalire al 2019, prima dello scoppio della pandemia da Covid-19. Sembra quasi che il Torino inizi a pensare al derby in anticipo rispetto al dovuto e così facendo lascia punti per strada nella gara precedente. Un fattore puramente psicologico? Probabilmente sì, così come mentale è il problema che il Torino vive costantemente nel derby.

L'importanza del singolo momento: il derby è ancora lontano

E proprio sulla mente e sull'approccio psicologico alla gara si è soffermato Juric nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Verona. Analizzando la gara persa contro la Lazio a Roma, Juric ha detto: "Abbiamo pagato le energie spese contro la Roma, c'era qualche giocatore appagato a livello di energia. Per questo abbiamo fatto di meno, in questi giorni: tra chi ha giocato due partite c'era chi doveva recuperare, mentre chi non ha giocato ha lavorato normalmente". Bisogna quindi migliorare nella gestione dei singoli momenti, isolando i singoli impegni. E questo si dovrà fare a maggior ragione in vista dell'impegno con l'Hellas Verona con vista derby. "In generale penso che la mia battaglia da due anni e mezzo è quella di diventare una roba che noi non siamo ancora, in termini di forza della squadra, di avere una spinta continua, un aiuto continuo - ha aggiunto Juric -. Bisognava percepire il momento, noi siamo mancati in questo, inutile negarlo" (LEGGI QUI). Divisione in momenti fondamentale e necessaria: il primo momento sarà questa sera, poi ci sarà il momento del derby. Saranno da scindere per dimostrare di essere in grado di gestire le energie nei singoli appuntamenti. Sotto con l'Hellas Verona per conquistare i tre punti, al derby ci sarà tempo per pensarci.