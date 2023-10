Juric imbattuto contro Baroni e il Verona: il grande ex chiamato a confermarsi

Ivan Juric è la nemesi di Marco Baroni : quattro partite, quattro vittorie per il croato. Questo dato, unito al potenziale della rosa granata, rende il Torino favorito contro l'Hellas Verona lunedì 2 ottobre alle ore 18.30. Tra l'altro, gli uomini di Juric giocheranno di fronte al proprio pubblico e questo sarà un altro punto a favore. I primi due confronti tra Juric e Baroni sono datati nel tempo. Bisogna tornare alla Serie B 2015/2016. Il tecnico croato allenava il Crotone, mentre Baroni era a capo del Novara. Entrambe le compagini svolsero un ottimo campionato, ma sia allo "Scida" sia al "Piola" si imposero i calabresi: 2 a 1 all'andata e 0 a 1 al ritorno. I successivi due confronti sono invece recenti e risalgono alla scorsa stagione, quando il Torino sconfisse sia in casa sia intrasferta il Lecce e lo fece senza subire gol (1 a 0 all'"Olimpico-Grande Torino" e 0 a 2 al "Via del Mare"). Tirate le somme, in quattro partite contro Baroni il tecnico di Spalato ha raccolto dodici punti, ha subito soltanto un gol e ne ha siglati sei. Numeri inequivocabili.

Juric mai sconfitto dal suo passato scaligero. Baroni mai vittorioso contro il Torino

I dati diventano ancor più confortanti se si osservano i precedenti di Juric con la sua ex squadra, l'Hellas Verona, e se si osservano i risultati ottenuti da Baroni contro il Torino. Juric non ha mai perso con l'Hellas: tre vittorie e un pareggio, media punti di 2,50 a gara. Baroni non ha mai strappato un punto al Torino: quattro sconfitte. Juric ha sempre e soltanto sfidato l'Hellas sulla panchina del Torino; nelle ultime due stagioni ha racimolato dieci punti sui dodici disponibili vincendo due volte al "Bentegodi". L'unico pareggio risale all'andata dello scorso campionato quando sotto la Mole finì 1 a 1 (era il 4 gennaio, a Djuric rispose Miranchuk). In questi quattro precedenti tre vittorie per 1 a 0 e un pareggio per 1 a 1, ciò vuol dire che il Torino di Juric ha segnato quattro gol all'Hellas e ne ha incassato appena uno. Ben diverso l'andamento contro i granata per Baroni. La prima sconfitta risale al settembre del 2017 quando il suo Benevento cadde in casa 1 a 0 a causa del gol di Iago Falque. La seconda al 10 marzo 2019 quando allo "Stirpe" il Torino si impose 2 a 1 in rimonta grazie alla doppietta di Andrea Belotti. E poi ci sono stati i precedenti dello scorso campionato tra Lecce e Torino. In generale, le squadre di Baroni hanno segnato un solo gol in quattro partite al Torino e ne hanno subiti sei. Anche in questo caso numeri inequivocabili che rendono il grande ex di giornata Juric (due stagioni e 79 panchine con l'Hellas Verona) nettamente favorito su Baroni.