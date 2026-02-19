Il Torino per la sfida salvezza contro il Genoa a Marassi dovrà fare a meno di un giocatore chiave. Stiamo parlando di Ché Adams: il terzo marcatore stagionale della truppa di Baroni (4 gol), ha accusato un problema muscolare: interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra. Le sue condizioni verranno monitorate nel corso delle settimane, ma appare chiara la sua assenza forzata a Marassi. Ora gli attaccanti a disposizione sono Simeone, Zapata, Njie e infine Kulenovic. Per il croato potrebbe essere un'occasione per farsi scoprire. Anche perché, fino a questo momento, l'ex Dinamo Zagabria è stato utilizzato con il contagocce.

Dopo l'Inter pochi minuti

L'impatto di Kulenovic con la maglia del Torino era stato molto positivo. Contro l'Inter in Coppa Italia Baroni l'ha lanciato subito dal primo minuto di gioco. Il responso è stato positivo: in campo per tutta la gara, ha trovato anche la sua prima rete con la maglia dei granata con un colpo di testa. Poi è stato confermato ancora titolare contro la Fiorentina, dove ha giocato per 59 minuti prima della sostituzione con Simeone. Poi poco altro: contro il Bologna non è stato nemmeno preso in considerazione da Baroni nel momento in cui il Torino si è ritrovato sotto per la seconda volta. I dati però non sono così negativi. Secondo quanto riferito da Sofascore, l'attaccante nell'unica vera occasione da gol collezionata è andato a segno e anche la percentuale di contrasti vinti è buono. Ovviamente bisogna tenere conto del poco tempo giocato e che questi sono numeri circoscritti: però il fatto che sia stato impattante non deve sfuggire.