Torino, il punto dall’infermeria: cattive notizie per Adams

Non arrivano buone notizie dall'infermeria granata. Nella giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio, Che Adams è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato "interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra". Ad annunciarlo è il club granata con un comunicato sul proprio sito. Il centravanti scozzese nella gara contro il Bologna ha lasciato anticipatamente il campo ad inizio ripresa. Ora la prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica dell'infortunio ma potrebbe rimanere lontano dal campo per un po' di tempo. A seguire il comunicato del club.