Come si schiererà il Torino al Mapei Stadium di Reggio Emilia domani sera, venerdì 17 settembre? Alcuni dubbi di formazione per Ivan Juric che nel corso della conferenza stampa odierna ha aperto alla possibile trequarti composta da Josip Brekalo e Dennis Praet. Entrambi, comunque, bisogna considerarli in ballottaggio con Marko Pjaca. In altre parole lotteranno in tre per due posti con Karol Linetty più indietro nelle gerarchie e pronto a subentrare. In avanti, invece, alcun dubbio: Andrea Belotti non ci sarà, così come Simone Zaza e quindi spazio a Antonio Sanabria. In mediana appare intoccabile Rolando Mandrogora. Chi al suo fianco? Favorito Sasa Lukic, ma anche Tommaso Pobega potrebbe avere la sua chance dal primo minuto. Sulle corsie, invece, nessun dubbio a destra con Wilfried Singo, mentre a sinistra Ola Aina è in ballottaggio con il migliore in campo di Torino-Salernitana Cristian Ansaldi. Il terzetto difensivo davanti a Vanja Milinkovic-Savic (qui le parole di Juric su di lui), infine, dovrebbe essere composto da David Zima, Gleison Bremer e Ricardo Rodriguez.