Juric pre Sassuolo-Torino: “Un grande esame. Vanja? Spero debba parare poco”

in vista dell'anticipo della quarta giornata in programma domani, venerdì 17 settembre, alle ore 20.45

Alla vigilia dell'apertura della quarta giornata di Serie A, Ivan Juric presenta in conferenza stampa la partita che vedrà i suoi granata affrontare il Sassuolo al Mapei Stadium, domani alle ore 20.45.

Che partita sarà quella di domani?

"Una partita diversa rispetto a quella di domenica. Loro sono una realtà consolidata, da anni fanno un grande calcio. Stanno continuando il lavoro di De Zerbi, che pensa il calcio in maniera molto simile a Dionisi".

Il Sassuolo nelle prime tre partite è stata tra le prime squadre per tiri prodotti e per tiri in porta. E' un esame per la squadra e per Milinkovic-Savic?

"Spero che tirino di meno... Comunque hanno grande qualità di gioco, e davanti hanno giocatori della Nazionale. Hanno capacità nell'uno contro uno e hanno un ottimo gioco, quindi è normale che tirano tante volte. L'obiettivo è farli tirare poco, poi spero che Vanja farà bene, ma spero che non avrà un grande lavoro da fare".

Sulla trequarti ha in mente di cambiare qualcosa?

"In avanti abbiamo diverse opzioni, quattro giocatori in questo momento perchè Verdi è fuori. La scelta ricadrà su due di questi. Poi durante le partite spesso si fanno cambi, per permettere a chi entra di incidere. Sono Linetty, Praet, Brekalo e Pjaca i giocatori tra cui scegliere. Spesso due partono da titolari e due entrano dopo. Vedremo domani. Brekalo può giocare sia a destra che a sinistra come Praet e Linetty, chi è più legato ad una parte, quella sinistra, è Pjaca.".

C'è un aspetto psicologico che frena questa squadra?

"Siamo all'inizio, ancora in una fase di scoperta di quello che possiamo essere e quello che saremo. Sono arrivati giocatori alla fine del mercato e li stiamo conoscendo. E sto cercando di capire come la squadra reagisce alle difficoltà. Non è che negli altri anni il Toro avesse qualità per andare in Champions. Ha fatto cose più o meno in linea con quello che valeva la squadra. Abbiamo fatto bene con l'Atalanta, molto male a Firenze, con la Salernitana invece una partita seria, da squadra giusta. Ora cerchiamo conferme sapendo che il Sassuolo è squadra tosta".

Si può dire quello di domani è il primo vero test, che possa dare delle risposte utili per il futuro?

"Mi è piaciuto con la Salernitana il primo tempo ma è mancata lucidità e coraggio. Siamo arrivati con il gioco e con le idee nelle zone di pericolo e poi siamo mancati nel passaggio, nel cross, negli smarcamenti. Abbiamo fatto poche partite in cui abbiamo dominato come con la Salernitana. Siamo stati poi bravi a sbloccarla ma in tante situazioni abbiamo fatto molto bene mancando però nell'ultimo passaggio, o nel dribbling. Con il Sassuolo sarà una partita diversa perchè sicuramente non andremo a dominare così come con la Salernitana".

Cosa si aspetta da domani?

"Con la Salernitana volevamo dominare e abbiamo dominato. Abbiamo concesso poco, ma abbiamo rischiato con due situazioni pericolose e questo lo dobbiamo migliorare. Domani invece sarà una partita diversa. Voglio che facciamo bene, ho tanta voglia di fare una partita fatta bene contro una squadra forte. Sarà un grande esame per noi come squadra".

Quanto è forte la tentazione, dal momento che si giocano partite ravvicinate, di mettere Praet e Brekalo dal primo minuto?

"Ci sta, ma in quel ruolo bisogna stare bene, serve avere la gamba brillante e saltare l'uomo. A volte chi gioca in quella posizione fa 60 minuti o 30, nel senso che la situazione si gestisce coi cambi. Questi due sono arrivati nell'ultimo giorno di mercato, ma si sono già inseriti bene. Praet si vede che ha molta intelligenza, mentre Brekalo ha qualità".

Lei ora è sereno?

"Sì, sono sereno. Ho un gruppo ottimo dal punto di vista della disponibilità al contrario di quello che mi avevano raccontato. E' bastato poco per entrare in sintonia e sono soddisfatto di come si applicano in allenamento per fare quello che chiedo".

Come sta Izzo?

"Ha preso una botta al polpaccio 15 giorni fa e non riesce ancora a smaltirla".

Ha fatto breccia nell'ambiente, è contento?

"Vuol dire che i tifosi sono disperati... (ridendo). Mi sembra troppo presto per parlare di questo, anche se sicuramente io cerco di proporre un calcio che si ispira alla mentalità del Torino. Anche con l'Hellas sono arrivato in un momento in cui allenatori precedenti non facevano un gioco che entusiasmava. Dando aggressività e grinta abbiamo riportato entusiasmo nell'ambiente, e speriamo di farlo anche qui".

Come si arginano gli attaccanti del Sassuolo?

"Sono giocatori della Nazionale, è difficile affrontarli. Se ti abbassi hanno qualità nel palleggio per entrare dentro, se ti alzi hanno qualità negli strappi con Boga e Berardi e ti possono fare male. Sarà difficile".

Cosa pensa di Zima?

"Quando prendi giocatori giovani dall'estero c'è chi ci mette di più e chi ci mette di meno a capire come vanno le cose. Lui mi piace perchè è sveglio, sia dal punto di vista dell'approccio umano, sia dal punto di vista della tattica. Questo mi spinge a dargli opportunità, anche se ovviamente può migliorare".

Rodriguez ha faticato con Berardi durante le partite con Svizzera e Italia: giocherà lui?

"Giocherà uno tra lui e Buongiorno, le due alternative che ho da quella parte. Sono giocatori con caratteristiche simili, più da posizionamento che da aggressione, al contrario di quello che può fare Djidji. Ma le scelte sono loro, quindi giocherà uno dei due".

Ansaldi contro la Salernitana alzava spesso il raggio d'azione, ma questo lo portava a pestarsi i piedi con Pjaca, non trova?

"E' vero. Era una situazione cercata, nel senso che volevamo costruire superiorità numerica su quella catena, ma poi i due non si sono intesi al meglio e hanno finito per ostacolarsi in certe situazioni. Dobbiamo capire ancora alcune cose per quanto riguarda l'occupazione e lo sfruttamento degli spazi".

Che rapporto sta sviluppando con la città di Torino?

"Una città fantastica. Verona era un bijoux, qui sto scoprendo una città che ha moltissimo da offrire. Soprattutto mi piace la zona di San Salvario che si addice molto a me. Sono contento per mia figlia che studia al liceo classico, avrà l'opportunità di scoprire una città che apre la mente. Dove andrò ad abitare? In centro, in un punto che posso andare sia verso il centro che verso San Salvario... Ma mi sa che andrò più spesso in quest'ultima zona! (ridendo)".

