Sassuolo-Torino, Juric e la tentazione Brekalo-Praet dal 1’: “L’idea ci sta…”

Il tecnico granata si è soffermato sulla trequarti e sulle possibili soluzioni da attuare

Andrea Calderoni

Il reparto granata che stimola maggior curiosità è senza dubbio la trequarti. Si è percepito nuovamente nella conferenza stampa di presentazione di Sassuolo-Torino. Il tecnico Ivan Juric ha dovuto rispondere ad alcune domande a tal proposito e ha provato a fare chiarezza circa le scelte di domani sera, ma non solo. Partiamo da un aspetto: in casa Torino a poco più di 24 ore dal match c'è la tentazione di schierare dal 1' dietro alla punta Antonio Sanabria la coppia di trequartisti composta da Josip Brekalo e Dennis Praet. Chiamato a rispondere in merito, l'allenatore croato non ha chiuso la porta in faccia, anzi. "Ci sta, ma in quel ruolo bisogna stare bene, serve avere la gamba brillante e saltare l'uomo" ha detto, per poi aggiungere: "Questi due sono arrivati nell'ultimo giorno di mercato, ma si sono già inseriti bene. Praet si vede che ha molta intelligenza, mentre Brekalo ha qualità". Negli scorsi giorni, durante le loro presentazioni ufficiali, sia Praet sia Brekalo avevano parlato della loro posizione in campo. Il belga aveva evidenziato come può ricoprire due ruoli, "l'interno di centrocampo o il trequartista" e aveva aggiunto che il mister per ora lo vede "da trequartista dietro l'attaccante". Brekalo, dal canto proprio, aveva sottolineato come possa giocare "sia a destra sia a sinistra dietro alla punta", evidenziando come il modulo di Juric lo possa esaltare poiché congeniale a lui.

SOLUZIONI - Brekalo-Praet insieme dall'inizio, dunque, sono una soluzione possibile. Praet ha finalmente potuto allenarsi tutta la settimana con i compagni, dopo gli impegni con la Nazionale, mentre Brekalo è da ormai tre settimane a disposizione e sta apprendendo giorno dopo giorno la filosofia di Juric. Entrambi, come ha ribadito l'allenatore di Spalato nel corso della conferenza stampa, possono giocare sia a destra sia a sinistra, così come il polacco Karol Linetty. Più vincolato alla corsia di sinistra, invece, Marko Pjaca, che tra l'altro non ha giocato una partita così convincente contro la Salernitana e anche per questo potrebbe partire dalla panchina in Emilia. Allargando il campo della trattazione, sono proprio i quattro nomi appena fatti (Brekalo, Praet, Linetty e Pjaca) quelli a disposizione per la trequarti granata in vista del Mapei Stadium (assente Simone Verdi). Juric ha fatto chiarezza in tal senso: "In avanti abbiamo diverse opzioni, quattro giocatori in questo momento perché Verdi è fuori. La scelta ricadrà su due di questi. Poi durante le partite spesso si fanno cambi, per permettere a chi entra di incidere". Queste parole mettono in luce un aspetto che vale la pena rimarcare: sulla trequarti il Torino di oggi ha parecchie soluzioni che permettono al tecnico di ipotizzare anche cambi in corso d'opera.

Immagine tratta da tv.torinofc.itCORSIA SINISTRA - Juric ha, inoltre, analizzato un aspetto tattico, ovvero l'occupazione degli spazi a sinistra, dove Cristian Ansaldi e Pjaca si sono pestati di frequente i piedi nei 90 minuti contro la Salernitana. "Era una situazione cercata, nel senso che volevamo costruire superiorità numerica su quella catena, ma poi i due non si sono intesi al meglio e hanno finito per ostacolarsi in certe situazioni. Dobbiamo capire ancora alcune cose per quanto riguarda l'occupazione e lo sfruttamento degli spazi" ha dichiarato Juric. Anche questo potrebbe incidere sulle scelte del Mapei Stadium. Intanto, comunque, una notizia è certa: l'allenatore di Spalato sta quanto meno pensando di far esordire dal 1' insieme gli ultimi arrivati Brekalo e Praet.