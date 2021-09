Torino, le ultime: Belotti e altri tre saltano il match col Sassuolo

Gli aggiornamenti dal Filadelfia a ventiquattro ore dalla partita contro il Sassuolo, in programma domani al Mapei Stadium alle 20.45

I granata di Ivan Juric hanno disputato una seduta d'allenamento in mattinata per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista della trasferta di Reggio Emilia. Dopo l’analisi tattica al video, l'allenatore croato ha diretto una sessione tecnica, con esercitazioni a tema. Domani in programma la rifinitura cui seguirà l’annuncio dei calciatori convocati per il match del Mapei Stadium.