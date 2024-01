Torino Primavera, la crescita porta certezze e solidità difensiva

Crescono le consapevolezze del Torino Primavera. Contro l'Inter una prova attenta, la solidità difensiva è sempre più un fattore

Il Torino Primavera esce dalla sfida con l'Inter con il rammarico di una traversa scheggiata al 90', ma con tante certezze che si sedimentano. I granata di Scurto hanno dimostrato ancora una volta quanto la squadra sia maturata da agosto a oggi, come aveva sottolineato anche Ludergnani a Toro News. Nonostante un'emergenza infortuni ancora in corso, nonostante un nutrito gruppo di giocatori aggregati in Prima squadra e poi tornati all'ultimo in Primavera, il Toro ha dimostrato di avere le qualità per stare in alto giocando a viso aperto contro l'Inter capolista e inanellando il nono risultato utile consecutivo.

Torino Primavera, certezze in aumento e solidità difensiva — Il mese di gennaio è stato un vero banco di prova per il Torino, il più difficile della stagione fin qui. Dalla ripresa natalizia in poi i granata hanno sfidato solo dirette concorrenti per le fasi finali: Juventus, Milan, Roma e Inter. Le restanti saranno da affrontare tutte a febbraio: Sassuolo, Lazio, Cagliari e Atalanta. Il Toro è uscito però dalla prima parte del tour de force imbattuto (2 vittorie e 2 pareggi) e con una semifinale di Coppa Italia conquistata. Difficile pensare a un cammino più netto, a maggior ragione considerate le criticità che hanno colpito i granata da dopo la gara con il Milan. La sensazione è che la Primavera granata abbia acquisito maggior fiducia nei propri mezzi di pari passo con una crescita che sta coinvolgendo tutti, dai perni della squadra di Scurto a chi finora ha avuto meno spazio ma sta rispondendo bene facendosi trovare pronto. Ne è la dimostrazione una ritrovata solidità difensiva, neo delle prime uscite di campionato dove i granata hanno creato e segnato tanto ma anche concesso qualcosa di troppo. In tutto gennaio invece il Toro ha concesso appena due reti, una al Milan e l'altra alla Roma. Nessuno in Primavera 1 ha fatto meglio dalla ripresa del campionato in poi.

Torino Primavera, piedi per terra e maturità — Il percorso di crescita, Scurto lo ribadisce spesso, non si ferma mai e il Toro dovrà essere bravo a non sedersi sugli allori di quanto ottenuto e a continuare invece a dare il cento per cento. La classifica d'altronde non concede troppi passi falsi a nessuno, nemmeno ad alta quota. L'Inter resta in vetta con un vantaggio di 4 punti sul Torino, i granata sono secondi a pari punti con la Roma ma restano guardinghi nei confronti della Lazio terza a un solo punto di svantaggio e dal Milan quarto a due. Proprio i biancocelesti saranno l'ultimo avversario contro cui il Torino avrà a che fare nel mese di gennaio in occasione della semifinale d'andata di Coppa Italia. Servirà un Toro solido come quello visto contro l'Inter e più cinico davanti. L'obiettivo è non fermarsi.

