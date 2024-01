Primavera, Scurto post Toro-Inter 0-0: “Dobbiamo continuare a dare il cento per cento”

Le dichiarazioni del tecnico granata al termine della sfida contro l'Inter valida per il 19esimo turno del campionato Primavera 1

Redazione Toro News

Al termine della sfida tra Torino ed Inter, match valido per la 19esima giornata del campionato Primavera 1, il tecnico granata Giuseppe Scurto, ha commentato la partita esprimendo le sue sensazioni ai microfoni dei giornalisti presenti. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che impressioni hai avuto del Toro contro l'Inter? "Siamo contenti della prestazione. Arrivavamo da una settimana particolare con alcuni ragazzi che erano stati con la Prima squadra: alcuni sono arrivati stanotte da Cagliari e un po' di stanchezza ci poteva stare. Prima dell'inizio della partita si è fermato Marchioro e abbiamo fatto giocare subito Casale".

Oggi si è visto un Toro maturo soprattutto per la traversa nel finale. C'è un po' di rammarico? "Forse a livello di occasioni abbiamo fatto qualcosina in più dell'Inter, ma la gara è stata in equilibrio. Le due squadre han difeso bene".

Ora c'è l'impegno di Coppa Italia con la Lazio. Speri di recuperare qualcuno? "Sicuramente recuperiamo Balcot che oggi era squalificato. Dovrebbe esserci Marchioro che non dovrebbe avere niente di grave".

Nel percorso con questa squadra, a che livello sei arrivato? "Siamo contenti della squadra che sta crescendo con me. La squadra nell'ultimo periodo ha avuto una crescita importante, ora dobbiamo rimanere coi piedi per terra. Per fare queste prestazioni con queste squadre, dobbiamo essere consapevoli di non sentirci mai arrivati ma continuare a dare il cento per cento. Non siamo ancora a livello di Inter, Milan e Roma, ma dobbiamo continuare a lavorare per arrivarci".

Come hai visto Casali? Ti aspetti qualcosa dal mercato? "A Casali bisogna fargli i complimenti perchè è arrivato ieri e si è ritrovato buttato nella mischia all'ultimo momento. Ha risposto davvero in maniera importante, con noi ha fatto solo un allenamento ieri. Per il resto bisogna chiedere alla società: da un punto di vista numerico è una squadra che avrebbe bisogno di qualche innesto in alcuni ruoli, ma sono contento di come stanno rispondendo i miei ragazzi".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.