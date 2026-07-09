Il Torino FC ha comunicato ufficialmente quale sarà il futuro di Sergiu Perciun. Il giovane moldavo si trasferisce all'Ascoli a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisto definitivo a favore dei bianconeri e diritto di contropzione per il Torino.

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Questa è una scelta precisa da parte della dirigenza granata: il Torino crede fermamente nelle doti tecniche del ragazzo e vuole garantirgli un percorso di maturazione costante, lontano dalle pressioni della massima serie, per permettergli di giocare con maggiore continuità tra i professionisti. Perciun, che ha già assaporato il debutto in Serie A con la maglia granata nella stagione 2024/2025 sotto la guida di Paolo Vanoli, è un giocatore che abbina tecnica individuale a una grande versatilità tattica. Trequartista di ruolo, capace di agire anche come seconda punta o mezzala, il moldavo è reduce da una stagione in Primavera 1 dove ha collezionato 21 presenze e 2 gol, confermando le ottime sensazioni destate fin dal suo arrivo in Italia nel 2022. Di seguito la nota ufficiale pubblicata dalla società sul proprio sito ufficiale.

Il comunicato ufficiale del Torino per il prestito di Perciun

"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all'Ascoli Calcio 1898 FC, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisto definitivo e contropzione per il Torino, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Il Torino saluta Sergiu con un grande in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale".