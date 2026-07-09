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Fine tra Gosens e i Viola

È evidente che la storia tra la Fiorentina e Robin Gosens sia ormai giunta alla fine: la separazione appare ormai inevitabile e le parti sono pronte a dirsi addio proprio in questa sessione estiva di calciomercato. Il segnale più evidente, come riportato da Sky, è la decisione della società viola di non convocare il tedesco per il ritiro precampionato, una scelta che chiude di fatto la porta a qualsiasi possibilità di permanenza.

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Il futuro del giocatore, tuttavia, è ancora tutto da scrivere, sebbene lo Schalke 04 si sia già fatto avanti per informarsi sulla situazione, non mancano altri club interessati a sondare il terreno per assicurarsi un profilo di tale esperienza. È un’evoluzione di mercato che riporta alla mente vecchie suggestioni, come quella di qualche anno fa, quando Gosens fu accostato con insistenza al Torino: un legame che all'epoca aveva fatto sognare la piazza granata per le caratteristiche dell'esterno, ma che non si è mai concretizzato.

ROME, ITALY - JANUARY 07: Robin Gosens of ACF Fiorentina celebrates scoring his team's first goal during the Serie A match between SS Lazio and ACF Fiorentina at Stadio Olimpico on January 07, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

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