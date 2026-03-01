Verso Torino-Lazio: probabili formazioni, ultime news e dove vederla

Dopo le due sconfitte consecutive contro Bologna e Genoa, il Torino ospita la Lazio di Sarri allo Stadio Olimpico Grande Torino. Per il match valevole per la 27esima giornata di Serie A, la truppa del neo allenatore granata Roberto D’Aversa deve rialzare la testa e puntare ad uscire dalla zona calda della classifica. Di seguito tutte le info su questo Torino-Lazio del 27° turno del campionato di Serie A.

Dove vedere la gara

Torino-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali di Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali PlayStation, Xbox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.