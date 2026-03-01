Sui quotidiani in edicola il 1° marzo, che trattano delle vicende del Torino, l'attenzione è rivolta all'appuntamento delle 18 che contrapporrà i granata alla Lazio. Sarà esordio per Roberto D'Aversa, che eredita la panchina da Marco Baroni e una situazione ambientale complicata, con la tifoseria che non farà sentire il suo supporto allo stadio per continuare la protesta contro la società.
RASSEGNA STAMPA
D’Aversa riparte da Vlasic e chiede personalità: i temi granata sui giornali
"Il nuovo Toro di D'Aversa riparte da Vlasic" scrive Corriere Torino. E' il croato il giocatore su cui il nuovo tecnico può fare affidamento: "Vlasic è un giocatore completo che può coprire ogni ruolo. Dobbiamo giocare con personalità, cercando di tenere il possesso e ritrovare
lo spirito del club".
"Torino-Lazio sfida fantasia" si legge su La Gazzetta Sportiva. "Vlasic avanzato, Cholito più Zapata. D'Aversa osa subito. Per il debutto il tecnico vara un 3-5-2che tende al 3-4-1-2. Ilic la novità, dentro Ismajli e Casadei". Dal Filadelfia: "Adams ce la fa, è convocato: va in panchina. Aboukhlal no: rientra a Napoli".
"Toro, salto nel vuoto" titola La Stampa. "Oggi il debutto del nuovo tecnico D’Aversa contro la Lazio in uno stadio ancora deserto per lo sciopero del tifo. I granata in crisi non possono più permettersi passi falsi. Gli ultrà al Filadelfia: “Salvatevi prima del derby". Sull'edizione torinese: "Centro di gravità permanente. Il nuovo Toro riparte da Vlasic. D’Aversa si affida al croato per sfidare la Lazio e pensa a un ruolo da trequartista. Possibile varo del 3-4-2-1 con il n. 10 e un altro centrocampista dietro Simeone".
"Tifosi a muso duro, D'Aversa anche" si può leggere nella prima pagina di Tuttosport. All'interno, "Incubo B: Toro, adesso corri!". Le dichiarazioni di D'Aversa: "Se qualcuno non avesse chiaro il pericolo, sarà messo fuori squadra. Voglio vedere lo spirito che fa parte della storia del club".
"Quei dialoghi intensi con Vlasic e Ismajli" con D'Aversa "sorpreso dalle qualità tecniche e umane del croato. E ha ritrovato «il guerriero» di Empoli". Il confronto tifosi e giocatori avvenuto prima del derby: "Salvatevi prima del derby!". I tifosi: "Ridicoli! Ora date l’anima, evitate la B prima dell’ultima giornata o... ". Il tecnico: "Garantisco io". Infine, un tema che circonda l'incontro con la Lazio: "La partita dei presidenti più contestati d’Italia. Cairo e Lotito: da grandi avversari ad amici, adesso accomunati dalla protesta. La gente non ne può più".
© RIPRODUZIONE RISERVATA