D’Aversa riparte da Vlasic e chiede personalità: i temi granata sui giornali

Matteo Curreri 1 marzo - 10:13

Sui quotidiani in edicola il 1° marzo, che trattano delle vicende del Torino, l'attenzione è rivolta all'appuntamento delle 18 che contrapporrà i granata alla Lazio. Sarà esordio per Roberto D'Aversa, che eredita la panchina da Marco Baroni e una situazione ambientale complicata, con la tifoseria che non farà sentire il suo supporto allo stadio per continuare la protesta contro la società.

"Il nuovo Toro di D'Aversa riparte da Vlasic" scrive Corriere Torino. E' il croato il giocatore su cui il nuovo tecnico può fare affidamento: "Vlasic è un giocatore completo che può coprire ogni ruolo. Dobbiamo giocare con personalità, cercando di tenere il possesso e ritrovare

lo spirito del club".

"Torino-Lazio sfida fantasia" si legge su La Gazzetta Sportiva. "Vlasic avanzato, Cholito più Zapata. D'Aversa osa subito. Per il debutto il tecnico vara un 3-5-2che tende al 3-4-1-2. Ilic la novità, dentro Ismajli e Casadei". Dal Filadelfia: "Adams ce la fa, è convocato: va in panchina. Aboukhlal no: rientra a Napoli".

"Toro, salto nel vuoto" titola La Stampa. "Oggi il debutto del nuovo tecnico D’Aversa contro la Lazio in uno stadio ancora deserto per lo sciopero del tifo. I granata in crisi non possono più permettersi passi falsi. Gli ultrà al Filadelfia: “Salvatevi prima del derby". Sull'edizione torinese: "Centro di gravità permanente. Il nuovo Toro riparte da Vlasic. D’Aversa si affida al croato per sfidare la Lazio e pensa a un ruolo da trequartista. Possibile varo del 3-4-2-1 con il n. 10 e un altro centrocampista dietro Simeone".

"Tifosi a muso duro, D'Aversa anche" si può leggere nella prima pagina di Tuttosport. All'interno, "Incubo B: Toro, adesso corri!". Le dichiarazioni di D'Aversa: "Se qualcuno non avesse chiaro il pericolo, sarà messo fuori squadra. Voglio vedere lo spirito che fa parte della storia del club".

"Quei dialoghi intensi con Vlasic e Ismajli" con D'Aversa "sorpreso dalle qualità tecniche e umane del croato. E ha ritrovato «il guerriero» di Empoli". Il confronto tifosi e giocatori avvenuto prima del derby: "Salvatevi prima del derby!". I tifosi: "Ridicoli! Ora date l’anima, evitate la B prima dell’ultima giornata o... ". Il tecnico: "Garantisco io". Infine, un tema che circonda l'incontro con la Lazio: "La partita dei presidenti più contestati d’Italia. Cairo e Lotito: da grandi avversari ad amici, adesso accomunati dalla protesta. La gente non ne può più".