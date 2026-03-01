Torino, i convocati per la Lazio: recuperato Ché Adams, out Ilkhan squalificato

Il Torino ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Lazio delle 18. Roberto D'Aversa alla sua prima sulla panchina granata avrà quasi tutta la rosa al completo con Ché Adams che torna a disposizione dopo l'assenza a Genova. Tra gli indisponibili figurano Aboukhlal, ancora out per l'infortunio al ginocchio, il lungodegente Savva e Ilkhan, reduce dal rosso diretto rimediato nel match contro il Genoa.