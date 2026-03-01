Toro News
NEWS

Torino, i convocati per la Lazio: recuperato Ché Adams, out Ilkhan squalificato

Torino, i convocati per la Lazio: recuperato Ché Adams, out Ilkhan squalificato - immagine 1
Le scelte di Roberto D'Aversa all'esordio sulla panchina granata
Redazione Toro News

Il Torino ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Lazio delle 18. Roberto D'Aversa alla sua prima sulla panchina granata avrà quasi tutta la rosa al completo con Ché Adams che torna a disposizione dopo l'assenza a Genova. Tra gli indisponibili figurano Aboukhlal, ancora out per l'infortunio al ginocchio, il lungodegente Savva e Ilkhan, reduce dal rosso diretto rimediato nel match contro il Genoa.

I convocati del Torino per la sfida contro la Lazio

PORTIERI: Israel, Paleari, Siviero.

DIFENSORI: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen.

CENTROCAMPISTI: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Prati, Tameze, Vlasic.

ATTACCANTI: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata.

