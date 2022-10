Napoli-Torino: probabili formazioni e ultime news sul match

Tra poche ore, alle 15:00, il Torino di Ivan Juric scenderà sul campo del Maradona per sfidare il Napoli di Spalletti. Per i granata, è una partita importante per cercare di ritrovare la vittoria e di farlo con una big, mentre gli azzurri cercheranno di mantenere il primato in classifica. Di seguito, le probabili formazioni e le ultime notizie sul match.