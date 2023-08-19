Beatrice Andreello

Verso Torino-Inter: dove vedere la gara in tv e streaming
Dove vedere la gara tra Torino e Inter in tv e streaming
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Dove vedere la gara tra Torino e Inter in tv e streaming
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Necessari lavori di rigenerazione e risemina dell'erba del capo del Grande Torino, colpita da una malattia fungina
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Dopo aver saltato la gara contro il Genoa, salvo sorprese l’attaccante granata sarà a disposizione del tecnico croato per la sfida contro la Salernitana
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Emirhan Ilkhan potrebbe partire in prestito: il centrocampista piace a Besiktas e Galatasaray
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Riprende quest’oggi il campionato del Torino di Ivan Juric: il primo impegno, infatti, vedrà impegnati i granata contro il Cagliari di Ranieri alle 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Di…
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