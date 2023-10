Toro, il calendario alla ripresa: subito Inter, poi un filotto da non sbagliare

Il Torino si è fermato per la pausa Nazionali in uno dei punti più bassi di questa stagione 2023/2024: reduce da due sconfitte - con Lazio e Juventus entrambe per 2-0 - e da un pareggio per 0-0 con il Verona, i granata di Ivan Juric dovranno riprendere il campionato, dopo questa settimana di stop, dimostrando un netto miglioramento fisico e mentale. Ma la strada sarà fin da subito in salita: il primo avversario che il Toro incontrerà, sabato 21 ottobre alle 18:00, sarà l'Inter di Inzaghi. Una ripresa, perciò, che darà filo da torcere ai granata, che dovranno essere in grado di reggere alla pressione e dare una risposta positiva a tifosi e società a livello di risultati.

Toro, la gara con l'Inter come un nuovo inizio. E poi...

La gara con i nerazzurri, quindi, rappresenta il primo test per ritrovare il Toro che momentaneamente si è perso: Ivan Juric e i suoi ragazzi dovranno lavorare per cercare di cambiare l'andamento che ha preso la stagione, e portarlo in direzione di risultati positivi per la squadra e, di conseguenza, per la classifica. Le partite successive, che vedranno i granata impegnati fino a metà novembre - periodo in cui ci sarà un ulteriore stop dedicato alle Nazionali - saranno contro Lecce, Sassuolo e Monza, con l'aggiunta di una gara infrasettimanale in Coppa Italia contro il Frosinone. Una ripresa impegnativa per la squadra, che dovrà lavorare senza sosta e cercare di raggiungere i risultati migliori: in cima alla lista c'è l'obiettivo di avere un'ottima prestazione contro i nerazzurri; in caso di sconfitta, la trasferta contro il Lecce assumerà il valore di test fondamentale per l'andamento di questa stagione.