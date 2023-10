Torino, una sosta per far crescere Zapata. E per recuperare bene Zima e Sazonov

La sosta Nazionali non sarà utile al Torino solo per ricominciare il campionato facendo svoltare una stagione nata male ma anche per recuperare i giocatori che attualmente necessitano di tempo per ritrovare la giusta condizione: si tratta di Zapata, Zima e Sazonov. Il neo attaccante granata ha gli occhi puntati addosso per quanto riguarda la condizione fisica ma, soprattutto, come è emerso nella sfida contro la Juventus, deve rientrare in sintonia con le occasioni da gol sotto porta, che fin qui sono state davvero poche. Il difensore ceco sta ancora affrontando dei problemi al ginocchio, mentre il neo acquisto Sazonov è alle prese con un colpo al piede subito nella sfida contro il Verona. Per Ivan Juric, dunque, uno degli obiettivi post sosta sarà riuscire a recuperare i tre giocatori momentaneamente, per motivi differenti, non al meglio.

Toro, la prossima è l'Inter: Zima e Sazonov molto importanti in chiave difensiva

Come già è noto, la gara contro l'Inter - in programma sabato 21 ottobre alle 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino - rappresenta un test importante per la stagione del Toro e per Ivan Juric: sarebbe fondamentale, perciò, riuscire a ripartire e riprendere il campionato con la squadra al completo e al massimo della forma fisica. Primo tra tutti Duvan Zapata, già doppiamente a segno con la maglia granata: nel derby contro la Juventus ha avuto qualche difficoltà a trovare spazio, e la sosta Nazionali di questa settimana potrebbe aiutarlo a ritrovare sia la propensione al gol che la condizione fisica migliore. David Zima, invece, sembrava in ottima ripresa già prima della sfida con i bianconeri: il giocatore era infatti stato convocato - complice anche l'emergenza in difesa che stava affrontando la squadra - ma senza entrare in campo. Il suo recupero, però, potrebbe essere fondamentale per il tecnico croato, vista l'assenza di Buongiorno per ancora qualche partita. Stessa situazione per Saba Sazonov: il neo difensore granata era presente nel derby, sebbene fosse uscito dolante dal match contro l'Hellas Verona per un duro colpo subito al piede. Gli esami svolti aveano escluso una frattura e quindi era già stato aggregato per il derby. Lui e Zima saranno pedine preziose nel prosieguo della stagione e questi dieci giorni senza partite dovranno aiutarli a lasciarsi alle spalle i loro acciacchi.