La moviola di Milan-Torino 4-1: partita a senso unico, ma il primo rigore…

Il Torino torna sotto la Mole con 0 punti e la prima sconfitta: dopo lo 0-0 contro il Cagliari, ieri sera - 26 agosto - i granata sono stati sconfitti per 4-1 dal Milan di Pioli. Partita a senso unico per i rossoneri, indirizzata anche da qualche episodio che lascia perplessi i tifosi del Toro, che hanno sostenuto la squadra in massa, anche a risultato ormai definito.

Il tocco di mano di Buongiorno e il rigore Leao-Schuurs

Due sono stati gli episodi da moviola: si tratta dei rigori che l’arbitro ha concesso alla formazione rossonera. Il primo avviene al 43’, sul punteggio di 1-1, quando Alessandro Buongiorno devia il pallone con una mano. Dalla fascia proviene un cross di Leao: Giroud non intercetta il pallone, ma anzi si abbassa, e il canterano granata si ritrova fortuitamente a colpire la sfera con la mano sinistra. Mariani viene richiamato dal collega al VAR e opta per il penalty. La scelta lascia sicuramente diversi dubbi: il braccio non è sicuramente attaccato al corpo, ma è in posizione naturale per "sentire" il centravanti avversario. Inoltre, il pallone arriva, dopo una spizzata dell'attaccante rossonero, in modo totalmente disatteso. Lo stesso centravanti francese è chiamato a calciare dal dischetto ed è implacabile davanti a Vanja.