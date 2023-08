Calciomercato Torino, Ilkhan può tornare in Turchia ma solo in prestito

Ad una settimana dalla chiusura del calciomercato, il Torino ha ancora qualche questione in sospeso: in entrata, sono necessari ancora alcuni innesti per poter definire la squadra completa, mentre per alcuni giocatori in rosa la società granata sta valutando eventuali prestiti. Di questi ultimi fa parte Emirhan Ilkhan: centrocampista classe 2004 arrivato dal Besiktas nel 2022 dopo un investimento di circa 4.5 milioni di euro, per metà della scorsa stagione ha indossato la maglia della Sampdoria, senza però trovare molto spazio. A giugno è terminato il suo prestito in blucerchiato, ora il centrocampista è a disposizione di Ivan Juric ma il suo futuro è ancora incerto. Vista la sua poca esperienza, il club granata sta prendendo in considerazione l'opzione del prestito in modo che Ilkhan possa "farsi le ossa" e crescere: attualmente, c'è interesse per il giocatore da parte di almeno due club della Turchia, il paese d'origine del giocatore.