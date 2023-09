Torino, il punto dall’infermeria: martedì il rientro in gruppo di Sanabria

Sanabria, rientro previsto martedì. Djidji continua la riabilitazione

Lo stop dell’attaccante del Toro Sanabria sembra essere arrivato alla fine: il giocatore dovrebbe rientrare in gruppo martedì - 12 settembre - quando la squadra riprenderà gli allenamenti al Filadelfia in seguito alla sosta di questo weekend per le Nazionali. Dopo aver saltato la gara contro il Genoa, dunque salvo sorprese sarà a disposizione del tecnico croato per la sfida contro la Salernitana, lunedì 18 settembre alle 18:30. Recupero più lungo, invece, per Koffi Djidji: il difensore granata è stato nuovamente operato la scorsa settimana - si era già sottoposto ad un intervento a giugno - a causa di un’ernia inguinale. Per il suo recupero, perciò, ci vorranno circa due mesi: il giocatore continuerà la riabilitazione, per poi proseguire con allenamenti personalizzati e reintegrarsi nel gruppo.