Condizioni del prato critiche al Grande Torino: lavori in programma dopo il Verona

"Il campo era bruttissimo" e "Prometto che non faccio più critiche al prato dell'Olimpico di Roma, sembra una passerella paragonato con questo qua", queste le parole dei due tecnici Ivan Juric e Jose Mourinho al termine di Torino-Roma di domenica, 24 settembre. Il manto erboso del Grande Torino, infatti, è stato colpito da una malattia fungina molto aggressiva che compare spesso in Francia meridionale e in Spagna e che divora di fatto il tappeto erboso peggiorando notevolmente le condizioni in cui si disputa una gara. I primi segnali non sarebbero stati colti in fase di manutenzione e ora l’erba in vaste zone del campo è quasi sparita. A salvare la situazione, è però la composizione ibrida del manto, che permette di avere delle condizioni minime per poter giocare. Il prossimo impegno dei granata sarà già lunedì 2 ottobre contro il Verona: in quell'occasione, perciò, le condizioni del campo da gioco saranno simili a quelle contro i giallorossi; successivamente si procederà con la sistemazione.