Nazionale, Spalletti nuovo ct: cosa cambierà per i giocatori del Toro in azzurro

Ricomincia il campionato e, di conseguenza, anche la visione verso la Nazionale, che durante questa stagione giocherà le qualificazioni agli Europei 2024. Dopo la notizia dell'arrivo di Luciano Spalletti alla guida della panchina azzurra, per i giocatori del Toro in nazionale - Buongiorno, Ricci, Bellanova e Pellegri - potrebbero esserci delle novità. Di seguito, i possibili scenari per i granata.