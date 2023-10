Torino: Miranchuk risorsa persa per Juric, ma nel mercato di gennaio…

Per il Torino, in queste ultime gare prima della sosta Nazionali, è emersa la difficoltà in numeri di gol e assist. A questo proposito, anche a Ivan Juric farebbero comode delle risorse in più: in particolare, la perdita di Aleksey Miranchuk , tornato all’Atalanta a giugno - suo club di appartenenza - si è particolarmente sentita all’interno della squadra. Tra due mesi si aprirà la sessione invernale del calciomercato, ma ancora non sono chiare le necessità della società granata: Vagnati non ha accennato ad un ritorno, e se il tecnico croato dovesse cambiare modulo, l’attenzione si sposterebbe principalmente verso altri obiettivi.

Toro, necessario un trequartista mancino per l’attacco

Radonjic e Vlasic sono i principali trequartisti della formazione granata attualmente: in alternativa, Ivan Juric ha a disposizione Demba Seck, il quale ancora non ha trovato il suo spazio ottimale all’interno della squadra. La necessità di un trequartista mancino è, quindi, evidente: il russo - durante la sua stagione in granata - ha realizzato 31 presenze e 4 reti, numeri che comunque farebbero comodo al Torino in questo momento. Dall’inizio del campionato, Miranchuk con la maglia nerazzurra ha totalizzato solamente 2 presenze. La finestra di mercato invernale è quasi alle porte, e i pochi risultati del giocatore con l’Atalanta potrebbero favorire un suo ritorno in granata: il ds del Toro non ha rivelato molto a riguardo, per il momento non sembra aver valutato l’opzione del giocatore. Nel caso, però, in cui le strade di Miranchuk e del Torino dovessero ricongiungersi, sarebbe un guadagno per entrambe le parti.