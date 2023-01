Torino-Verona, le ultime dai campi: si conclude il riscaldamento

Gli aggiornamenti in diretta dal "Grande Torino" per la sfida tra Torino e Verona

13.55 - Torino in campo per il riscaldamento

13.54 - Gli scaligeri sono la prima squadra a fare l'ingresso per il riscaldamento

13.44 - Inizia il riscaldamento. I portieri granata - Milinkovic-Savic, Gemello e Berisha - in campo al "Grande Torino

13.32 - Ecco le formazioni ufficiali. Rispetto alle indicazioni della vigilia Juric cambia l'attacco: out Sanabria, si gioca con il tridente con falso nueve ( QUI le formazioni ufficiali complete )

13.10 - Siamo in attesa delle formazioni ufficiali. Nel frattempo QUI potrete trovare la lista dei convocati . Tra loro anche Linetty, che recupera dall'infortunio

13.00 - Buongiorno amiche e amici di Toro News. Rieccoci tornati con il consueto appuntamento delle ultime dai campi, per commentare gli ultimi aggiornamenti prima del fischio d'inizio di Torino-Verona, primo match dei granata dopo la sosta per i Mondiali in Qatar. Il match contro gli scaligeri avrà inizio alle 14.30