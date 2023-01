Torino-Verona, le formazioni ufficiali: fuori Sanabria, c’è Vlasic al centro

Le scelte di Juric e Zaffaroni per la prima gara ufficiale del 2023

Sciolte le ultime riserve per quanto riguarda quello che sarà l'undici granata contro il Verona. In difesa Djidji vince il ballottaggio con Zima, in mezzo al campo torna la coppia titolare Lukic-Ricci. A guidare l'attacco c'è invece Vlasic supportato da Miranchuk e Radonjic.