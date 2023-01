LIVE! Torino-Verona 0-1

Dopo più di sette settimane torna il campionato di Serie A con la sua 16^ giornata. Il Torino in questo turno ospita il Verona allenato dalla coppia formata dall'ex granata Zaffaroni e Bocchetti. I gialloblù occupano l'ultima posizione in classifica, prima della sosta per i Mondiali sono stati in grado di raccogliere solamente 5 punti in 15 partite. Il Toro di Juric invece si trova in nona posizione con 21 lunghezze ottenute nei primi 15 turni.