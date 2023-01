Torino, i convocati per il Verona: Linetty recupera, c’è Gineitis

Prima del 2023 per il Torino. L'anno per i granata si apre con la sfida all'Hellas Verona, in programma oggi alle 14.30, per la quale Ivan Juric, grande ex della partita, ha convocato 22 giocatori. Tra loro anche Linetty, che ha recuperato dalle lesione miotendinea al bicipite femorale della gamba sinistra rimediata a inizio dicembre. Aggregati dalla Primavera inoltre Gineitis e Dembelé. Tanti gli infortunati ancora indisponibili in casa granata. Ai box Aina (lesione miotendinea al bicipite femorale), Ilkhan (problema alla caviglia), Singo (lesione al bicipite femorale) e Pellegri (lesione al bicipite femorale). Assente Buongiorno per squalifica, non figurano in lista infine Edera e Garbett.