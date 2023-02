LIVE! Juventus-Torino 0-1

Benvenute/i alla diretta testuale di Juventus-Torino, partita valida per la 24^ giornata di Serie A. I granata arrivano a questo derby della Mole dopo il pareggio per 2-2 ottenuto contro la Cremonese mentre i bianconeri sono reduci dalla vittoria per 0-2 sul campo dello Spezia. In classifica il Toro ha 31 punti, uno solo in meno della Juventus che ne ha 32.