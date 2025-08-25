Inter-Torino, le ultime dai campi: squadre rientrate negli spogliatoi

Toro News
Prepartita

Seguite con noi su Toro News tutte le ultime novità del prepartita di questa sfida tra granata e nerazzurri per la 1^ giornata di Serie A
Eugenio Gammarino

20:35 - Sono dievrsi i tifosi del Torino accorsi a San Siro per il match di stasera contro l'Inter.

20:33 - Squadre rientrate negli spogliatoi

20:25 - Prima dell'inizio del match il dt granata Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di DAZN.

20:15 - Prima dell'inizio del match Nikola Vlasic ha parlato ai microfoni di DAZN.

20:09 - I giocatori del Torino sono appena entrati in campo.

20:07 - In campo i portieri granata.

20:05 - I giocatori nerazzurri sono entrati in campo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-TORINO

19:42 - Annunciata la formazione di questa sera: modulo 4-3-3 per Baroni con Israel in porta, Lazaro, Coco, Masina e Biarghi in difesa; Casadei, Ilkhan e Gineitis a centrocampo; Ngonge, Simeone e Vlasic in attacco.

19:40 - Nel pomeriggio il Torino ha comunicato la lista dei convocati per la sfida contro i nerazzurri.

19:35 - Annunciate le formazioni: Giovanni Simeone subito titolare nel match contro i nerazzurri di questa sera al centro dell'attacco al posto di Adams.

19:25 - I giocatori granata sono appena arrivati allo stadio.

19:20 - Atteso a breve l'arrivo delle due squadre allo stadio Giuseppe Meazza

Buonasera ai gentili lettori e alle gentili lettrici di Toro News, siamo in diretta dallo Stadio Giuseppe Meazza per la prima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 che vedrà contrapposti il Torino di Marco Baroni e l'Inter di Cristian Chivu. Seguite qui con noi tutti gli aggiornamenti del prepartita grazie ai nostri inviati allo stadio Olimpico Grande Torino

