20:35 - Sono dievrsi i tifosi del Torino accorsi a San Siro per il match di stasera contro l'Inter.
Prepartita
Inter-Torino, le ultime dai campi: squadre rientrate negli spogliatoi
20:33 - Squadre rientrate negli spogliatoi
20:25 - Prima dell'inizio del match il dt granata Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di DAZN.
20:15 - Prima dell'inizio del match Nikola Vlasic ha parlato ai microfoni di DAZN.
20:09 - I giocatori del Torino sono appena entrati in campo.
20:07 - In campo i portieri granata.
20:05 - I giocatori nerazzurri sono entrati in campo.
19:42 - Annunciata la formazione di questa sera: modulo 4-3-3 per Baroni con Israel in porta, Lazaro, Coco, Masina e Biarghi in difesa; Casadei, Ilkhan e Gineitis a centrocampo; Ngonge, Simeone e Vlasic in attacco.
19:40 - Nel pomeriggio il Torino ha comunicato la lista dei convocati per la sfida contro i nerazzurri.
19:35 - Annunciate le formazioni: Giovanni Simeone subito titolare nel match contro i nerazzurri di questa sera al centro dell'attacco al posto di Adams.
19:25 - I giocatori granata sono appena arrivati allo stadio.
19:20 - Atteso a breve l'arrivo delle due squadre allo stadio Giuseppe Meazza
Buonasera ai gentili lettori e alle gentili lettrici di Toro News, siamo in diretta dallo Stadio Giuseppe Meazza per la prima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 che vedrà contrapposti il Torino di Marco Baroni e l'Inter di Cristian Chivu. Seguite qui con noi tutti gli aggiornamenti del prepartita grazie ai nostri inviati allo stadio Olimpico Grande Torino
