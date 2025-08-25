Inter-Torino, le ultime dai campi: squadre rientrate negli spogliatoi

Seguite con noi su Toro News tutte le ultime novità del prepartita di questa sfida tra granata e nerazzurri per la 1^ giornata di Serie A

20:35 - Sono dievrsi i tifosi del Torino accorsi a San Siro per il match di stasera contro l'Inter.

20:25 - Prima dell'inizio del match il dt granata Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di DAZN.

20:15 - Prima dell'inizio del match Nikola Vlasic ha parlato ai microfoni di DAZN .

20:09 - I giocatori del Torino sono appena entrati in campo.

20:05 - I giocatori nerazzurri sono entrati in campo.

19:42 - Annunciata la formazione di questa sera: modulo 4-3-3 per Baroni con Israel in porta, Lazaro, Coco, Masina e Biarghi in difesa; Casadei, Ilkhan e Gineitis a centrocampo; Ngonge, Simeone e Vlasic in attacco.