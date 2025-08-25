Vagnati pre Inter-Torino: “La scelta di Baroni? Vogliamo alzare il livello”

Che Torino ti aspetti stasera? Il vostro mercato può portare ad avere ambizioni europee? "Mi aspetto una partita di grande concentrazione contro una squadra che gioca da molto tempo insieme. Mi aspetto una partita attenta e dobbiamo dare poco spazio. Per il mercato bisogna lavorare, non parlare, cerchiamo di crescere. Abbiamo cambiato tanto e la guida tecnica è nuova. Dobbiamo ottenere quel feeling che serve per ottenere i risultati".

Siete passati da Vanoli a Baroni, come è arrivata questa scelta?"Abbiamo valutato anche la conferma di Vanoli che ringrazio. Volevamo alzare il livello, abbiamo valutato il lavoro dello scorso anno di Marco alla Lazio, secondo me ha fatto una grande lavoro a Roma in un ambiente non semplice. Quello che abbiamo fatto lo scorso anno non ci basta e non ci è bastato, con Baroni vogliamo alzare il livello e fare una stagione diversa".