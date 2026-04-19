In settimana l'allenatore del Torino, Roberto D'Aversa, ha dovuto preparare la formazione che scenderà in campo nella trasferta di Cremona, senza poter tenere in considerazione due giocatori infortunati. Oltre ai ko forzati di Zapata e Aboukhlal, il tecnico granata dovrà però anche fare i conti con l'assenza obbligata di Ismajli che è squalificato. Proprio questo vuoto lasciato dall'albanese al centro della difesa a tre del Toro, potrà permettere di rivedere in campo dal primo minuto un volto fermo da tempo in panchina: la scelta dell'allenatore ricadrà su uno tra Guillermo Maripan e Luca Marianucci.

FLORENCE, ITALY - FEBRUARY 7: Luca Marianucci of Torino FC celebrates after 2-2 against ACF Fiorentina during the Serie A match between ACF Fiorentina and Torino FC at Stadio Artemio Franchi on February 7, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Aggressività o circolazione palla: D'Aversa valuta la mossa da fare nel reparto difensivo

Come cambia la difesa del Torino con Marianucci o Maripan

, D'Aversa ha affrontato i temi generali che spiccano in vista della gara sul campo della Cremonese. L'allenatore del Torino ha quindi risposto anche a una domanda su quelle che saranno le differenze per il suo reparto difensivo, rimasto orfano di Ismajli per un turno. "Quando manca un giocatore per squalifica mi piace ragionare sull’opportunità che ha il giocatore che lo sostituisce. Vorrei essere gratificato. Le caratteristiche di Maripan e Marianucci le conosciamo. C’è chi ti può dare qualcosa in più sull’aggressività, chi sulla circolazione della palla", ha spiegato il tecnico del Toro. D'Aversa ritiene quindi che quello del cileno ex Monaco e quello dell'italiano di proprietà del Napoli, siano due profili ben distinti.Per l'ex allenatore di Sampdoria e Parma diventa quindi una scelta basata su quello che sarà lo stile di gioco che intenderà adottare in questa partita di Serie A. Le doti di Marianucci sul possesso palla sono infatti evidenti ed è possibile che venga anche schierato come braccetto con Coco che potrebbe essere impiegato pure da centrale. L'utilizzo di Maripan dal primo minuto, consentirebbe invece aldi avere un marcatore di grande esperienza che sa essere aggressivo e capace di togliere molto spazio al riferimento centrale dell'attacco avversario. In tal caso sarebbe proprio il sudamericano a giocare al centro della retroguardia a tre con Coco che agirebbe, come al solito, da braccetto destro.