Genoa-Torino, le ultime dai campi: si conclude il riscaldamento al Ferraris
12.20 - Anche il tecnico Marco Baroni ha fornito un commento sulla partita pochi minuti prima dell'inizio del match: qui le sue parole
12.15 - Termina il riscaldamento a Marassi: i giocatori delle due squadre tornano negli spogliatoi
12.10 - Nel prepartita ha rilasciato alcune dichiarazioni l'esterno granata Valentino Lazaro: qui le sue parole
11.54 - Torino in campo
11.51 - Genoa in campo
11.40 - Dentro anche i portieri del Grifone
11.39 - In campo i portieri granata
11.37 - Baroni lancia dal primo minuto Ebosse. Torna Obrador, spazio alla coppia Simeone-Kulenovic
11.08 - Baroni recupera tre giocatori: qui per la lista dei convocati
11.05 - Le due squadre sono arrivate allo stadio Ferraris di Genova con i rispettivi pullman
11.00 - Benvenuti all'avvicinamento alla sfida tra Genoa e Torino, lunch match di questa giornata di Serie A.
