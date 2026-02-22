Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro Genoa-Torino, le ultime dai campi: si conclude il riscaldamento al Ferraris

prepartita

Genoa-Torino, le ultime dai campi: si conclude il riscaldamento al Ferraris

Genoa-Torino, le ultime dai campi: si conclude il riscaldamento al Ferraris - immagine 1
Le ultime novità in vista della sfida contro il Grifone: seguite tutte le info del prepartita grazie ai nostri inviati allo stadio
Piero Coletta

12.25 - Seguite la diretta testuale del match qui con noi su Toro News

12.20 - Anche il tecnico Marco Baroni ha fornito un commento sulla partita pochi minuti prima dell'inizio del match: qui le sue parole

12.15 - Termina il riscaldamento a Marassi: i giocatori delle due squadre tornano negli spogliatoi

12.10 - Nel prepartita ha rilasciato alcune dichiarazioni l'esterno granata Valentino Lazaro: qui le sue parole

11.54 - Torino in campo

Genoa-Torino, le ultime dai campi: si conclude il riscaldamento al Ferraris- immagine 2

11.51  - Genoa in campo

11.40 - Dentro anche i portieri del Grifone

11.39 - In campo i portieri granata

11.37 - Baroni lancia dal primo minuto Ebosse. Torna Obrador, spazio alla coppia Simeone-Kulenovic

11.08 - Baroni recupera tre giocatori: qui per la lista dei convocati

11.05 - Le due squadre sono arrivate allo stadio Ferraris di Genova con i rispettivi pullman

Genoa-Torino, le ultime dai campi: si conclude il riscaldamento al Ferraris- immagine 3

11.00 - Benvenuti all'avvicinamento alla sfida tra Genoa e Torino, lunch match di questa giornata di Serie A.

Leggi anche
Baroni pre Genoa-Torino: “Serve una gara di livello sotto tutti i punti di vista”
Marcandalli pre Genoa-Torino: “Sento la fiducia del mister”

© RIPRODUZIONE RISERVATA