Torino, i convocati per il Genoa: tre rientri tra i granata, out Adams

Le scelte di Baroni
Piero Coletta

Il Torino ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Genoa delle 12.30. Baron può sorridere, il tecnico granata ha recuperato infatti Ismajli in difesa,a cui si aggiunge anche Obrador. C'è anche Anjorin a centrocampo, l'ex Empoli aveva saltato il Bologna. Non farà parte della sfida Adams, alle prese con un acciacco fisico. Fuori anche Abouklhal.

I convocati del Torino per la sfida contro il Genoa

PORTIERI: Israel, Paleari, Siviero.

DIFENSORI: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen.

CENTROCAMPISTI: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic, Prati.

ATTACCANTI: Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata.

