Torino, i convocati per il Genoa: tre rientri tra i granata, out Adams

Il Torino ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Genoa delle 12.30. Baron può sorridere, il tecnico granata ha recuperato infatti Ismajli in difesa,a cui si aggiunge anche Obrador. C'è anche Anjorin a centrocampo, l'ex Empoli aveva saltato il Bologna. Non farà parte della sfida Adams, alle prese con un acciacco fisico. Fuori anche Abouklhal.