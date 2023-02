Torino 2022/2023, i numeri di maglia: Ilic 8, Vieira 14, resta libera la 10

Scopriamo quali sono i numeri di maglia che hanno scelto i nuovi arrivati in casa Torino in questa sessione di mercato

Ora che è terminata la sessione invernale di calciomercato la rosa del Torino è definita e rimarrà così fino al termine della stagione 2022/23. È stata una finestra di mercato che ha visto il Torino acquistare tre nuovi giocatori: Ivan Ilic , Andreaw Gravillon e Ronaldo Vieira . Hanno invece salutato il club granata Sasa Lukic ( a titolo definitivo al Fulham ), Simone Edera ( ceduto al Pordenone ), Emirhan Ilkhan ( in prestito secco alla Sampdoria ) e Matthew Garbett ( in prestito al NAC Breda ). Di seguito vediamo quali numeri di maglia hanno scelto i nuovi acquisti del Toro.

La maglia numero 12 del Torino, come ogni anno, non viene assegnata in quanto è simbolicamente messa in relazione con la curva Maratona.