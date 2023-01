UFFICIALE – Simone Edera ceduto al Pordenone. Il saluto del Torino

Simone Edera si trasferisce al Pordenone a titolo definitivo. Lo ha comunicato il Torino tramite nota ufficiale sul proprio sito, ufficializzando l'accordo trovato nella giornata di ieri con la società friulana, militante in Serie C. Edera saluta così il Torino, il club che lo ha cresciuto sin da bambino, per trovare più spazio. Era tornato ad allenarsi nella scorsa primavera dopo un grave infortunio al ginocchio che lo aveva tenuto un anno lontano dai campi, ma è sempre rimasto fuori dai piani di Juric. Ora proverà a rilanciarsi, salutando dopo quasi vent'anni il club granata.