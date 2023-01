UFFICIALE – Lukic è un calciatore del Fulham: addio al Toro dopo 6 anni e mezzo

Oggi, martedì 31 gennaio, è diventato ufficiale l'addio al Torino di Sasa Lukic, che è ora un nuovo calciatore del Fulham. Il centrocampista sbarca oltremanica dopo 6 anni e mezzo in maglia granata. Il serbo ieri ha salutato tutti i compagni e i tifosi del Torino all'uscita del Filadelfia. Dopo la firma sul contratto, Sasa ha rilasciato le prime parole da giocatore del Fulham: "Sono molto felice di far parte del Fulham. Non vedo l'ora di iniziare e di conoscere l'allenatore, i giocatori e lo staff e non vedo l'ora di allenarmi con loro quando arriverò in Inghilterra".