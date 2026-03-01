17:51 - Seguite la diretta testuale dell'incontro qui su Toro News: LIVE TORINO-LAZIO
PREPARTITA
Torino-Lazio, le ultime dai campi: seguite il live su Toro News
17:49 - Riscaldamento concluso per entrambe le formazioni.
17:40 - Il commento del centrocampista granata: LE PAROLE DI PRATI
17:35 - Il commento del tecnico biancoceleste:LE PAROLE DI SARRI
17:30 - Il commento del tecnico granata: LE PAROLE DI D'AVERSA
17:23 - Squadra granata in campo per il riscaldamento
17:16 - In campo i portieri del Torino per il riscaldamento
17:13 - I portieri della Lazio sono scesi in campo per l'inizio del riscaldamento
17:09 - D'Aversa punta sulla coppia Zapata-Simeone dal primo minuto: ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH
17:02 - Ché Adams a disposizione di D'Aversa: qui per la lista dei convocati
16:38 - Il pullman del Torino è appena arrivato allo stadio, accolto con contestazione dai tifosi
16:34 - Arrivato il pullman della Lazio allo Stadio Olimpico Grande Torino
16:30 - Lettrici e lettori di Toro News benvenute/i alle ultime dai campi di Torin0-Lazio, gara del 27° turno di Serie A: seguite tutte le ultime novità sul prepartita di questo match grazie ai nostri inviati allo stadio.
