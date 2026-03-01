Toro News
PREPARTITA

Torino-Lazio, le ultime dai campi: seguite il live su Toro News

Seguite con noi su Toro News tutte le ultime novità sul prepartita di Torino-Lazio, gara del 27° turno di Serie A
Redazione Toro News

17:51 - Seguite la diretta testuale dell'incontro qui su Toro News: LIVE TORINO-LAZIO

17:49 - Riscaldamento concluso per entrambe le formazioni.

17:40 - Il commento del centrocampista granata: LE PAROLE DI PRATI

17:35 - Il commento del tecnico biancoceleste:LE PAROLE DI SARRI

17:30 - Il commento del tecnico granata: LE PAROLE DI D'AVERSA

17:23 - Squadra granata in campo per il riscaldamento

17:16 - In campo i portieri del Torino per il riscaldamento

17:13 - I portieri della Lazio sono scesi in campo per l'inizio del riscaldamento

17:09 - D'Aversa punta sulla coppia Zapata-Simeone dal primo minuto: ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH

17:02 - Ché Adams a disposizione di D'Aversa: qui per la lista dei convocati

16:49 - Fuori dallo stadio intanto si sta svolgendo un torneo di calcetto tra i tifosi

16:38 - Il pullman del Torino è appena arrivato allo stadio, accolto con contestazione dai tifosi

16:34 - Arrivato il pullman della Lazio allo Stadio Olimpico Grande Torino

16:30 - Lettrici e lettori di Toro News benvenute/i alle ultime dai campi di Torin0-Lazio, gara del 27° turno di Serie A: seguite tutte le ultime novità sul prepartita di questo match grazie ai nostri inviati allo stadio.

