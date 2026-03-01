Sarri pre Torino-Lazio: “Affrontiamo una squadra motivata”

Nei minuti precedenti alla sfida Torino-Lazio, il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky e DAZN.

E' difficile preparare questa partita considerando la sfida di Coppa Italia? "Bisogna rimanere concentrati su questa sfida, partita dura difficile e contro una squadra motivata".

Cosa si aspetta di diverso dal Torino con il cambio in panchina? " Un allenatore nuovo arriva e porta qualcosa di nuovo, noi siamo pronti ad affrontare tutto".

Avete avuto problemi in attacco. "Stiamo provando qualcosa di diverso in attacco con Raktov, speriamo di fare qualcosa in più"

È difficile preparare questa gara? “Te lo dico dopo la partita. Apparentemente no. Se giochiamo senza pensieri siamo morti, visti gli incontri ravvicinati”.

Un commento su Ratkov. “E’ un ragazzo che viene da un’altra cultura, si sta ambientando. È un professionista, vediamo. Taylor? Ci ha dato una mano nella necessità, ha esperienza”.