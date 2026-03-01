Esordio da brividi per Roberto D'Aversa sulla panchina del Torino. La zona retrocessione dista solo tre lunghezze e i granata devono fornire risposte a partire dall'incontro di oggi contro la Lazio. Il primo undici scelto dal nuovo tecnico mantiene lo scacchiere tattico del 3-5-2. In porta confermato Paleari; una difesa inedita composta da Coco, Ismajli e Ebosse; Lazaro e Obrador sugli esterni; a centrocampo Vlasic, il ritorno di Prati in regia e Gineitis; davanti la coppia Zapata-Simeone, per la prima volta dal fischio d'inizio.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
PREPARTITA
Torino-Lazio, le formazioni ufficiali: D’Aversa lancia la coppia Zapata-Simeone
Le scelte di formazione ufficiali dei due tecnici Roberto D'Aversa e Maurizio Sarri per la sfida del 27° turno di Serie A
Torino-Lazio, le formazioni ufficiali: difesa inedita per il nuovo Toro di D'Aversa—
TORINO (3-5-2): Paleari, Coco, Ismajli, Ebosse, Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador, Simeone, Zapata. A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Anjorin, Pedersen, Kulenovic, Adams, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Maranucci, Tameze, Njie. Allenatore: D'Aversa
LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini, Belhayane, Cataldi, Taylor, Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri
© RIPRODUZIONE RISERVATA