Torino-Lazio, le formazioni ufficiali: D’Aversa lancia la coppia Zapata-Simeone

Esordio da brividi per Roberto D'Aversa sulla panchina del Torino. La zona retrocessione dista solo tre lunghezze e i granata devono fornire risposte a partire dall'incontro di oggi contro la Lazio. Il primo undici scelto dal nuovo tecnico mantiene lo scacchiere tattico del 3-5-2. In porta confermato Paleari; una difesa inedita composta da Coco, Ismajli e Ebosse; Lazaro e Obrador sugli esterni; a centrocampo Vlasic, il ritorno di Prati in regia e Gineitis; davanti la coppia Zapata-Simeone, per la prima volta dal fischio d'inizio.