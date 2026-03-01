Prati pre Torino-Lazio: “Ognuno deve fare di più”

Le parole del tesserato granata

Redazione Toro News 1 marzo - 17:45

Nel prepartita di Torino-Lazio, Matteo Prati ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky e Dazn. Di seguito le parole del centrocampista granata.

PRATI A SKY — Che idee vi ha dato D'Aversa in questa prima settimana? "Ci ha chiesto di entrare in campo tranquilli e di fare quello che sappiamo".

Sei arrivato da poco in un ambiente in subbuglio, vi siete parlati nello spogliatoio? "Sono d'accordo con le parole di Vlasic, ognuno deve fare di più".

Dal punto di vista tecnico che partita ti aspetti? "Abbiamo lavorato con il mister sia in fase di possesso che in fase di non possesso, la Lazio è una squadra forte che non concede molto, abbiamo lavorato per metterli in difficoltà il più possibile".

PRATI A DAZN — Com’è andata questa settimana?“In spogliatoio ci siamo riunito, siamo compatti e sappiamo cosa dobbiamo fare per migliorare ciò che non sta andando”.

Quali tasti ha toccato D’Aversa?“Il mister ci ha detto di dimostrare il nostro vero valore. Questa settimana abbiamo lavorato su fase difensiva e di possesso. Dobbiamo dare tanto”.

Ora tocca a voi."Dobbiamo salvare il Toro, vogliamo farlo il prima possibile”.