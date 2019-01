Calciomercato Torino, Berenguer in bilico. Dalla Spagna arrivano sondaggi

Non è detto che il mercato del Torino non possa vivacizzarsi nelle ultime giornate. In entrata – è accertato l’interesse per Tchouameni del Bordeaux – come in uscita. Tra coloro i quali potrebbero ancora muoversi c’è infatti Alex Berenguer. L’esterno di Pamplona ha giocato ultimamente davvero poco con Mazzarri (23 minuti nelle ultime 8 partite). La situazione di partita in partita non migliora e il ragazzo vorrebbe giocare di più. Al contempo, dalla Spagna non smettono di arrivare proposte al Torino: l’interesse del Betis Siviglia è risaputo da mesi, ma anche l’Osasuna e l’Athletic Club hanno sondato il giocatore.

La posizione del club granata è nota: preferirebbe non cedere oggi il ragazzo, semmai in estate. Tuttavia, se Berenguer dovesse puntare i piedi, e se dalla penisola iberica dovessero arrivare offerte congrue (intorno ai 6-7 milioni, come minimo), qualcosa può succedere anche in questo mese di gennaio. Entourage del calciatore alla finestra, gli ultimi giorni – come sempre – potrebbero portare delle novità. Anche se, per ora, Berenguer resta un giocatore del Torino.