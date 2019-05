Calciomercato Torino, Giuffredi (ag. Mario Rui): “Andrà via dal Napoli, i granata su di lui”

“Andrà via, le squadre interessate ci sono: c’è anche il Torino”. Le dure parole dell’agente di Mario Rui – Mario Giuffredi – a Radio Marte inseriscono i granata tra le squadre interessate al terzino sinistro del Napoli. Non solo il Toro, come afferma Giuffredi: “Le squadre non mancano: dalla Roma al Milan ma anche all’estero”. Il sogno del giocatore della nazionale portoghese sembra essere il Benfica ma il club di Cairo è sulle sue tracce, secondo quanto affermato dal procuratore.

I motivi dell’addio di Mario Rui al Napoli sembrano essere le frizioni con la piazza: “Fa male, ma è giusto che cambi aria per quello che si è creato a livello ambientale intorno a lui. In questi due anni credo che abbia fatto cose importanti ma sono state sminuite. Mi sarebbe piaciuto vederlo un altro anno in terra campana, non credo che il Napoli troverà un terzino più forte di lui”. Il campionato è da poco finito, il calciomercato si appresta a entrare nel vivo ma il Toro è già vigile e Mario Rui pare essere uno di quei giocatori su cui i granata stanno cominciando a sondare.