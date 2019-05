Allenatori Serie A 2019/2020, il Torino tra i pochi a non cambiare. Il punto

Con il calciomercato alle porte, le squadre di A dovranno muoversi per rinforzare le proprie rose a seconda delle loro ambizioni. Per dare una linea al mercato, però, bisogna avere chiare le idee dei tecnici. E il mosaico delle panchine 2019/2020 deve ancora completarsi. Tra conferme, suggestioni e dubbi, andiamo a vedere da chi potrebbero essere occupate le panchine della prossima Serie A.

I CONFERMATI – I progetti tecnici di alcuni allenatori hanno convinto tifosi e società, decise a confermarne l’operato. Chi sarà sicuramente confermato è Walter Mazzarri, che siederà sulla panchina del Torino anche la prossima stagione: non sono mancati nel corso del campionato apprezzamenti da parte di Urbano Cairo, che non ha nascosto mai la stima che nutre nei confronti di Mazzarri. Chi è anche sicuro di allenare la stessa squadra è Gasperini, che ha scelto di rimanere all’Atalanta dopo la storica conquista della Champions League firmando un rinnovo di contratto con il presidente Percassi. Poi ci sono Maran, D’Aversa e Tudor, confermati sulle panchine di Cagliari, Parma ed Udinese. Infine, tra i confermati vi è anche Ancelotti, che guiderà il Napoli anche la prossima stagione.

IN BILICO E NUOVI ARRIVI – Chi ha già annunciato il cambio in panchina è stata l’Inter, che avrà Conte al posto dell’esonerato Spalletti. Tutte le altre squadre sono alle prese con valutazioni interne per capire chi occuperà la panchina la prossima stagione: chi dovrà sostituire sicuramente il tecnico è la Roma, che deve sostituire Ranieri; nella stessa situazione si trova la Juventus, sulla quale la telenovela sul dopo Allegri impazza già da giorni (nonostante alcune indiscrezioni smentite su Guardiola, il favorito numero uno pare Sarri, fresco vincitore dell’Europa League con il Chelsea), come anche il Milan, che ha esonerato Gattuso ed è alla ricerca di un sostituto. Anche la Lazio, ha visto il nome del suo allenatore, Simone Inzaghi, venire associato a molte squadre italiane ed estere (Juve e Milan, per citarne alcune). Un altro allenatore che deve definire ufficialmente il suo futuro è Giampaolo: l’attuale tecnico della Samp è stato associato a Roma e Milan. Anche De Zerbi e Mihajlovic sono tutto fuorchè certi di rimanere a Sassuolo e Bologna. Sono infine in bilico Montella, Prandelli e Semplici: le dirigenze di Fiorentina, Genoa e Spal sono alla ricerca di sostituti, ma non è escluso che possano continuare con gli attuali tecnici.

NEOPROMOSSE – Per quanto riguarda le prossime partecipanti alla Serie A 2019/2020, Brescia e Lecce (la terza si saprà il 2 giugno, al termine della finale di ritorno dei playoff tra Cittadella e Hellas Verona, con i primi che hanno terminato l’andata sul risultato di 2-0), la situazione va via via definendosi. Corini dovrebbe rimanere alla guida del Brescia anche in Serie A e costruirà insieme al presidente Cellino l’organico per la massima serie; Liverani invece dovrebbe sedere sulla panchina del Lecce, anche se recenti suggestioni lo hanno associato alla panchina della Lazio.

ALLENATORI SERIE A 2019/2020, IL RIEPILOGO DELLE PANCHINE CERTE

ATALANTA – Gasperini (confermato)

BOLOGNA – ?

BRESCIA – Corini (confermato)

CAGLIARI – Maran (confermato)

FIORENTINA – ?

GENOA – ?

INTER – Conte (nuovo)

JUVENTUS – ?

LAZIO – ?

LECCE – Liverani (confermato)

MILAN – ?

NAPOLI – Ancelotti (confermato)

PARMA – D’Aversa (confermato)

ROMA – ?

SAMPDORIA – ?

SASSUOLO – ?

SPAL – ?

TORINO – Mazzarri (confermato)

UDINESE – Tudor (confermato)