Torino quanti errori arbitrali: nessuna così sfavorita

Secondo una speciale classifica stilata da Calciomercato.com, il Torino sarebbe la squadra con più errori arbitrali a sfavore. La graduatoria, è bene precisare, non parla di quanti punti avrebbe in più o in meno una società, ma tiene semplicemente il conto delle situazioni che hanno favorito o meno ogni squadra di A e redige poi un rapporto finale tra questi due tipi di situazioni.

PIÙ SFAVORITA – Non è una novità che i granata quest’anno abbiano avuto più volte da ridire nei confronti dei direttori di gara o del VAR, ma il conteggio totale è veramente elevato. Sono 12 gli episodi che sono andati contro alla squadra di Mazzarri (2 invece quelli a favore), il che vuol dire che quasi una partita su tre i granata hanno subito una svista. A rendere ancora più interessante questa graduatoria è il rapporto tra favori e sfavori. Al Toro si avvicinano molto il Milan, con 9 episodi a sfavore, l’Inter con 7 e la Fiorentina sempre con 7. Per queste tre il rapporto è decisamente più positivo però. I rossoneri hanno avuto 6 situazioni a favore, l’Inter 5 e la Viola addirittura 11. Insomma queste tre squadre, pur avendo avuto episodi sfavorevoli, hanno potuto riequilibrare con altri a proprio favore e, per la società di Della Valle, il rapporto è in positivo (+4 totale). Anche il dato degli episodi che sorridono ai granata è in negativo, se si guarda alle altre squadre. Soltanto l’Empoli ne ha avuti meno (1), mentre Atalanta, Sampdoria, Genoa e Parma sono alla pari con i il Toro. Quindi, su 19 squadre, ben 14 hanno avuto più episodi a proprio favore rispetto alla compagine allenata da Mazzarri.

LEADER – A guidare la classifica ci sono Juventus e Roma. I bianconeri in totale hanno a proprio favore un rapporto di 9 situazioni a proprio vantaggio e 3 a sfavore, mentre i giallorossi con 8 e 3. Subito dietro segue poi una serie di squadre il cui bilancio è di +4: Udinese (+7;-3), Cagliari (+6;-2) e la già menzionata Fiorentina.

LA CLASSIFICA