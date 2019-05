Gli esempi

Concludiamo la stagione con una vittoria ed un buon piazzamento che purtroppo non vale l’Europa salvo esclusione Milan. Ritengo questa squadra quasi mai abbia lesinato impegno, dunque merita rispetto. La società, ora, non abbia le solite titubanze operative che ci hanno portato in passato a tergiversare mesi su un acquisto – poi non completato – o sul pagamento di un canone di locazione. Io non sto tanto a discutere di denari, ma di organizzazione. Designare rapidamente il direttore sportivo, cosa che alla luce di quanto accaduto avrebbe già dovuto essere individuato, chiarire le vicende Zaza e Niang in tempi brevi, in maniera da avere un quadro operativo definito.

Dopo di che decidere su chi puntare in base alle possibilità economiche, ovviamente mi auguro, come tutti, su bravi calciatori. Ritengo che nella rosa attuale vi siano alcuni giocatori, magari non eccelsi nell’arte pedatoria, mi viene in mente De Silvestri, altri molto validi quali Sirigu e Belotti, che possono consolidare il ruolo di esempio di serietà e dedizione assai utile anche ai futuri nuovi venuti. Smette di indossare gli scarpini una grande persona prima che un ottimo professionista: Emiliano Moretti. Splendido atleta che ha indossato con grande orgoglio la maglia granata senza far mancare impegno e dedizione.

Giusto rimanga nei quadri dirigenziali. Certo non sarà un mercato semplice in ragione della sostituzione del direttore sportivo, della compatibilità con un presidente accentratore quale è Cairo, delle nuove strategie da condividere e delle risorse economiche . Concordando con l’amico Cassardo, mi aspetto anche si inizi a parlare di uno stadio tutto nostro, ormai più di mezza serie A lo possiede, lo sta costruendo o ristrutturando. E’ ora, tocca anche a noi: un olimpico ribassato con 8 o 10 mila posti in più ed un ampliamento della copertura sarebbe perfetto ed a costi ragionevoli! Non basta più far la petizione per dare il nome “grande Torino” a quello del Comune o chiedere la riassegnazione di uno scudetto revocato. Cerchiamo di fare dei passi avanti, piccoli, ma in avanti!