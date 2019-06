Il match tra Torino e Inter, la finale Scudetto Berretti, sta per cominciare: i due allenatori hanno scelto i titolari da mandare in campo per questa sfida cruciale.

DI SEGUITO I TITOLARI DI TORINO-INTER:

TORINO: Lewis; Bongiovanni, Ricossa, Laurenzi, Siniego, Leggero, Cuoco, Garetto, Kone, Sandri. All: Capriolo

INTER: Pozzer; Dallabio, Colombini, Serpe, Vaghi, Vezzoni, Gianelli, Attys, Mulattieri, Rossi, Burgio. All: Corti