Mondiale U20, solo panchina per Buongiorno nell’esordio Azzurro contro il Messico

Inizia con 3 punti l’avventura nel mondiale Under 20 per gli Azzurrini guidati da Nicolato, con l’Italia che ha sfidato e battuto per 1-1 il Messico al GOSiR Stadion di Gdynia, Polonia. Gli Azzurri sono inseriti nel Gruppo B insieme ad Ecuador e Giappone. In questa prima gara Alessandro Buongiorno, difensore del Carpi in prestito dal Torino, è partito dalla panchina, ma spera di scendere in campo dal 1′ nel prossimo impegno del Mondiale Under-20, vale a dire la gara contro l’Ecuador di domenica.

LA GARA – La Nazionale inizia subito forte, con Frattesi che dopo appena 3′ di gioco mette a segno la rete del vantaggio Azzurro. A pareggiare per il Messico, dopo una prima frazione che ha visto l’Italia nettamente padrona del terreno di gioco, ci pensa De La Rosa, che fa 1-1 a fine primo tempo. Nel secondo tempo di nuovo Italia combattiva, ed al 67′ ritorna in vantaggio con Ranieri che sfrutta una conclusione sbagliata di Pellegrini. Al termine dei 4′ di recupero, il brasiliano Raphael Claus (arbitro dell’incontro) fischia la fine dell’incontro con l’Italia che fa sua la sfida con il punteggio di 2-1.

MESSICO-ITALIA 1-2, IL TABELLINO

MESSICO (4-4-2): Higuera; Alvarez, Orona, Sepulveda, Cardenas; De La Rosa (87′ Hernandez), Leon, Meraz, Dominguez (46′ Figueroa); Macias, Lainez. All. Ramirez

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi (85′ Alberico), Esposito (88′ Colpani), Pellegrini, Tripaldelli; Pinamonti, Scamacca (78′ Capone). All. Nicolato

AMMONITI: De La Rosa (M), Gabbia (I)

RETI: 3′ Frattesi (I), 37′ De La Rosa (M), 67′ Ranieri (I)