Gazzetta dello Sport, Belotti spinge il Toro: “Con questo gruppo saremo da Europa”

“Il presidente Cairo ha ragione: la squadra che ha fatto così bene va confermata in blocco”. Nette le dichiarazioni del Gallo, da vero leader: verrebbe quasi il sospetto che non voglia andare in vacanza per quanto è in forma. La Gazzetta riporta poi alcuni dati emblematici della stagione del Gallo: 112 falli subiti (record nei 5 campionati europei), 37 da titolare, 15 goal in almeno due campionati con il Toro (come Pulici e Graziani).

A fondo pagina, focus su Millico e Rauti, “Gemelli del Goal” della primavera granata che hanno chiuso classifica stagione con 51 goal complessivi: “Numeri degni di Pulici & Graziani”. Tutti i dettagli nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.